Екатеринбург, 15 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга 14 августа устроили массовую драку. В ней участвовали не менее 20 человек, пишут СМИ.

Pixabay.com Драка

Видеозапись опубликована в соцсетях. На ней видно, что участие в побоище приняли даже девушки.

Как пишет Е1.ru, в результате драки есть пострадавшие. Причины произошедшего пока неизвестны.

В УМВД по Екатеринбургу журналистам пояснили, что полиция ведёт проверку. Устанавливаются участники конфликта. Всех, кто может помочь, просят обратиться в органы внутренних дел.