Брюссель, 15 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Еврокомиссия представит проект закона об общем стандарте для зарядных устройств смартфонов и других гаджетов в сентябре текущего года. Об этом сообщает портал EurActiv.

Телефон с зарядным устройством

В настоящее время разные производители используют отличающиеся стандарты зарядных устройств. Это приводит к отсутствию совместимости зарядных устройств и снижает конкуренцию на этом рынке.

Еврокомиссия может обязать производителей использовать единый стандарт при разработке зарядных устройств. Ожидается, что в его основу ляжет разъём USB-С, использующийся для смартфонов под управлением операционной системы Android.

От этого решения может пострадать американская компания Apple, использующая собственный интерфейс Lightning. В настоящее время около 21% используемых в ЕС смартфонов имеет такой разъём для зарядного устройства.

Попытка принять подобный закон была предпринята в Еврокомиссии три года назад, однако тогда политикам не удалось прийти к согласию. Новая попытка будет предпринята в сентябре 2021 года.