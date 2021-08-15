Ванкувер, Канада, 15 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» заключил соглашение с форвардом Джейсоном Дикинсоном. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба команды из Канады.

(сс) 3dpete Талисман «Ванкувер Кэнакс»

Уточняется, что контракт между 26-летним хоккеистом и клубом рассчитан на три года с зарплатой игрока $2,65 млн за сезон.

При этом отмечается, что стороны избежали арбитражного слушания, которое могло пройти 20 августа.

Напомним, «Ванкувер» в июле выменял нападающего у команды «Даллас Старз» на право выбора в 3-м раунде драфта НХЛ 2021 года. В прошлом сезоне Джейсон Дикинсон сыграл в составе «Далласа» в 51 матче регулярного чемпионата лиги и набрал в них 15 (шайб + восемь результативных передач) очков.