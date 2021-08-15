Оренбург, 15 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Потерявшие своё жильё в пожаре жители переулка Почтового в Оренбурге не останутся без помощи со стороны властей. Об этом заверили журналистов в мэрии.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар

Всего, по данным чиновников на 15 августа, в сгоревших домах жили или были прописаны 74 человека, 21 семья. Первый замглавы города Сергей Салмин отмечает, что губернатор области Денис Паслер держит ситуацию на контроле. Помощь окажут город и область.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар тушили 11 часов. Изначально горело да дома, затем огонь стал распространяться дальше. Есть пострадавшие.