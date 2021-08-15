* талибами — запрещённая в России организация

Ташкент, 15 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Власти Узбекистана ведут переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с находящимся в Кабуле правительством по поводу беженцев из Афганистана. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вывода американских войск удалось в короткие сроки захватить большую часть Афганистана, включая крупные города. Сегодня поступила информация о захвате города Джелалабада талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее стало известно о потоке беженцев из Афганистана в Узбекистан. Туда же бежал маршал Дустум — лидер этнических узбеков в Афганистане.

Из захваченных боевиками провинций Афганистана поступает информация, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали устанавливать свои порядки. Вводится исламская система налогообложения, устанавливаются ограничения для женщин, а также другие нормы шариатского права. Далеко не все афганские граждане хотят жить при новых порядках и бегут из страны.