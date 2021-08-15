Антверпен, Бельгия, 15 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Хавбек Раджа Найнгголан перешел в состав футбольного клуба «Антверпен». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

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Уточняется, что 33-летний футболист заключил с «Антверпеном» контракт до лета 2023 года.

При этом ранее игрок расторг соглашение с миланской командой «Интер» и перешел в статус свободного агента.

Отметим, Раджа Найнгголан играл в составе «Интера» с 2018 года и в минувшем сезоне выступал на правах аренды за клуб «Кальяри», забив в 22 матчах один гол.