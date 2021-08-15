Москва, 15 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Российская сторона не предъявляла обвинений астронавтам из США в повреждении корабля «Союз МС-09» в 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

Nasa.gov МКС

В 2018 году в обшивке прибывшего к Международной космической станции российского корабля «Союз МС-09» было обнаружено отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты взяли образцы материалов с обшивки корабля и доставили их на Землю для выяснения обстоятельств инцидента.

В августе 2021 года российские СМИ со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что повреждения обшивки корабля «Союз МС-09» в 2018 году были сделаны в условиях невесомости. При этом причастные к повреждению корабля люди не знали особенностей его устройства.

Один из пользователей Twitter спросил Рогозина, почему Россия обвинила астронавтку NASA Серину Ауньон-Чанселлор в повреждении корабля «Союз МС-09».

«Никто никогда её не обвинял», — ответил Рогозин.

Он добавил, что такие предположения высказывали блогеры, не имеющие никакого отношения к Роскосмосу. Глава госкорпорации подчеркнул, что в России не хотят проблем для дальнейшего сотрудничества. При этом Рогозин подтвердил, что расследование Роскосмоса показало, что корабль «Союз МС-09» в 2018 году получил повреждения не на Земле.