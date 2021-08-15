Турин, Италия, 15 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность продажи своего португальского нападающего Криштиану Роналду нынешним летом. Об этом 15 августа сообщает газета Marca.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

По информации источника, руководство туринцев считает, что продажа 36-летнего футболиста может положительным образом отразиться на положении команды.

При этом отмечается, что в «Ювентусе» понимают важность нахождения игрока в команде, однако в случае его продажи клубу удастся сэкономить значительную сумму денег для реформы, которую просит провести новый главный тренер клуба Массимилиано Аллегри.

Также указывается, что главной проблемой на данный момент является отсутствие предложений по нападающему, однако в «Ювентусе» готовы подождать в этом вопросе, трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.

Отметим, в минувшем сезоне Криштиану Роналду сыграл в составе «Ювенутса» в 44 матчах во всех сезонах и отметился в них 36 голами и четырьмя результативными пасами.