Москва, 15 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Большая часть жителей России готова потратить на покупку нового смартфона до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Philip Wilson Смартфоны

В период с июля по август текущего года специалисты опросили 5 тысяч жителей России из разных регионов страны. Опрос показал, что ежегодно смартфон меняют лишь 5% жителей. Подавляющее большинство граждан (77%) пользуется смартфоном больше трёх лет, 17% — меняют гаджет раз в два года.

Самыми популярными причинам для покупки нового устройства является поломка или медленная работа прежнего устройства (такой вариант выбрали 65% участников опроса). 18% опрошенных покупают смартфон при появлении моделей с новыми характеристиками, 4% — из-за желания следовать трендам.

Наибольшая часть опрошенных (36%) согласна потратить на новый смартфон до 15 до 30 тысяч рублей. Каждый пятый респондент готов приобрести устройство не дороже 15 тысяч рублей. До 90 тысяч рублей на новый гаджет может потратить каждый десятый житель России.