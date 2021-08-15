Лондон, 15 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» договорился о переходе своего нападающего Тэмми Абрахама в римскую команду «Рома». Об этом 15 августа сообщает Sky Sport.

@cfcunofficial Тэмми Абрахам

По информации источника, 23-летний футболист уже 15 августа вылетит в Рим, где он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Ромой».

Также указывается, что игрок согласовал с римской командой условия личного контракта, и добавляется, что о сделке, сумма которой составит €40 млн, будет официально объявлено в ближайшее время.

Отметим, в прошлом сезоне Тэмми Абрахам сыграл в составе «Челси» в 32 матчах, забив в них 12 мячей и отдав шесть голевых пасов.