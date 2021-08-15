15 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Литва переживает системный кризис, в который ее ввергло правительство консерваторов, правящее с осени прошлого года. В частности, на белорусском направлении. Однако выходы на Минск есть у Ватикана. Судя по всему, этот ресурс хотело бы сейчас задействовать литовское консервативное правительство, чтобы провести закрытые переговоры с администрацией Лукашенко и добиться хотя бы временного перемирия с Белоруссией по миграционной проблеме.

Станислав Стремидловский, , 11:55 — REGNUM



Эмигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин посетил на днях Литву. Официальным поводом для его визита стало руководство церемонией возведения в епископский сан нового апостольского нунция на Украине монсеньора Висвалдаса Кулбокаса, уроженца Клайпеды. Это и было сделано в субботу, 14 августа, в Вильнюсе, в кафедральном соборе святых Станислава и Владислава. Но пребывание Паролина в литовской столице выходило за чисто церковные рамки. Он встретился со всем руководством республики — президент Литвы Гитанас Науседа с супругой, премьер-министр Ингрида Шимоните и другие представители правительства присутствовали на мессе в кафедральном соборе во время хиротонии Кулбокоса.

А накануне в президентском дворце кардинала принял Науседа. Сообщается, что они обсудили «ситуацию с пандемией в Литве и в мире», в центре внимания были «феномен нелегальной миграции, используемый в качестве гибридного оружия, и ситуация в Белоруссии». В ходе общения Паролина с Шимоните затрагивались темы «двустороннего сотрудничества Литвы и Ватикана и ситуация с правами человека в Белоруссии», а также «пандемия коронавируса, нелегальная миграция в ЕС при содействии белорусского режима, ситуация в оккупированном Крыму и Донбассе, поддержка Тайваня и отношения с Китаем». Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на встрече с госсекретарем Святого престола подчеркивал, что «Литва столкнулась с гибридной атакой, поддерживаемой белорусским режимом, в которой мигранты используются как оружие. Это совершенно неприемлемо как с точки зрения международного права, так и с моральной точки зрения. Наши профильные службы усиленно работают над стабилизацией ситуации. Мы благодарны странам — членам Европейского союза и другим партнерам, институтам ЕС, которые проявили солидарность и помогли Литве в этой сложной ситуации. Тем не менее мы продолжаем просить наших партнеров внести свой вклад, чтобы помочь создать соответствующие условия в лагерях размещения мигрантов, незаконно пересекших литовскую границу».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните Rokasdarulis

Литва переживает системный кризис, в который её ввергло правительство консерваторов, правящее с осени прошлого года. Недавно Вильнюс потрясли массовые демонстрации противников обязательной вакцинации, власти с трудом справляются с наплывом мигрантов, а на внешней сцене к противостоянию с Минском добавились проблемы с Китаем, после того как консерваторы заявили об установлении дипломатических отношений с Тайванем. Как отмечает на страницах польского журнала Myśl Polska известный литовский политолог декан факультета политики и дипломатии Университета Витаутаса Великого Шарунас Лиекис, «кризис в отношениях с Белоруссией отражает тот общий кризис, который сейчас переживает наша внешняя политика». По его словам, «начав заигрывать лишь с одной оппозиционной группой и разорвав дипломатические отношения с Минском, министерство иностранных дел Литвы способствовало сужению демократических свобод и прав в Белоруссии», а Вильнюс «потерял всякое влияние в соседней стране… Мы находимся в точке, где неизвестно, чьи интересы представляет МИД — белорусских группировок или литовского государства. Активность министра иностранных дел в Twitter и действия в отношении Белоруссии, безусловно, не способствуют разрешению конфликта».

Однако выходы на Минск есть у Ватикана. Начиная с августа прошлого года, когда по итогам президентских выборов был переизбран Александр Лукашенко и в Белоруссии стартовали митинги и протесты, Святой престол проводит осторожную и выверенную политику, отказавшись солидаризоваться с оппозицией. Минувшей осенью Белоруссию посетили эмиссары Ватикана, секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер и специальный посланник папы Римского Франциска, апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти. Святому престолу удалось разрешить конфликтную ситуацию, связанную с минским митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Более того, Католическая церковь в Белоруссии сегодня выведена из-под удара, хотя политизированная часть католического духовенства и мирян требовала от Ватикана однозначно встать на сторону протестующих и призвать к отставке Лукашенко. В отличие от подавляющего большинства западных стран, Ватикан сохранил возможность в любой момент позвонить в Минск. Судя по всему, этот ресурс ватиканской дипломатии хотело бы сейчас задействовать литовское правительство, чтобы провести закрытые переговоры с администрацией Лукашенко и добиться хотя бы временного перемирия с Минском по миграционной проблеме.

Пьетро Паролин Kremlin.ru

В начале сентября в Ватикан с визитом отправляется Шимоните. Запланированы её встречи с папой Франциском, кардиналом Паролином и архиепископом Галлахером. К этому времени Святой престол может провести подготовительную работу, связавшись с Минском и определив начальные условия возобновления диалога между Литвой и Белоруссией. Правда, есть сомнения в том, что администрация Лукашенко захочет ослабить напор на правительство консерваторов, которое политически ослабло, к тому же, если верить некоторым экспертам, оно испытывает проблемы с Науседой. В этой ситуации Минск может выбрать в качестве переговорщика литовского президента, чтобы не добавлять очки премьер-министру. Если, конечно, белорусские власти в принципе будут готовы дать Вильнюсу время на перегруппировку в ситуации, когда Литва запуталась в конфликтах, в которые ее погрузили консерваторы.