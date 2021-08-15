Белу-Оризонти, Бразилия, 15 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Бразильский нападающий Диего Коста перешёл на правах свободного агента в футбольный клуб из Белу-Оризонти (Бразилия) «Атлетико Минейро». Об этом 15 августа сообщает пресс-служба бразильской команды.

Carlos Delgado Диего Коста

При этом условия соглашения между 32-летним футболистом и его новым клубом не разглашаются. В то же время, как утверждают бразильские СМИ, контракт игрока рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, последним клубом, где выступал Диего Коста был мадридский «Атлетико», который игрок покинул в январе нынешнего года по личным причинам и с тех пор находился в статусе свободного агента. Вместе с мадридской командой, за которую он играл в течение семи сезонов, форвард стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, дважды победителем Лиги Европы и трижды — Суперкубка УЕФА.