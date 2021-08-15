Дубай, ОАЭ, 15 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram стал седьмым приложением в мире по числу загрузок по итогам 2020 года. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров в своём канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Дуров напомнил, что первая версия Telegram появилась в магазине приложений App Store ровно 8 лет назад. За истекшие годы в мессенджер было добавлено много функций, что позволило ему стать одним из самых популярных в мире.

Он отметил, что в настоящее время мессенджер ещё далёк от его финального вида. Команда Telegram продолжает работать над новыми функциями.

Лидером по числу загрузок среди мобильных приложений в 2020 году стал социальная сеть TikTok. Следующие четыре позиции заняли принадлежащие Facebook приложение одноимённой социальной сети, WhatsApp, Instagram и Messanger.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в мессенджер Telegram были добавлены функции групповых звонков и видеоконференций.