Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Власти США проводят эвакуацию своего посольства в Кабуле. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает Reuters.

Эвакуация из Сайгона. 29 апреля 1975

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Напомним, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически без боев занимают все крупные города Афганистана. Правительственные войска бегут или сдаются не оказывая серьезного сопротивления.

В Государственном департаменте США заявили, что посольство США в Кабуле будет существенно сокращено, но речь не идет о его полном закрытии. В Афганистан были срочно отправлены несколько тысяч американских военных, которые обеспечивают эвакуацию американских дипломатов.

При этом ряд американских изданий со ссылкой на источники утверждает, что Пентагон готовит полную эвакуацию посольства США из Кабула.