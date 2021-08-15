Челябинск, 15 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 381 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 80 380 случае заражения. Выздоровели 70 132 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 6526 человек. От COVID-19 за сутки скончались ещё 20 граждан.