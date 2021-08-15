Токио, 15 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака намерена направить призовые деньги с предстоящего турнира в Цинциннати (штат Огайо, США) на ликвидацию последствий землетрясения на Гаити и помощь пострадавшим от него. Она сообщила об этом 15 августа на своей странице в соцсети Twitter.

Tatiana Наоми Осака

«Больно наблюдать за тем, что происходит в Гаити. Мы не должны бездействовать. На следующей неделе я приму участие в турнире и отдам призовые на помощь Гаити. Я знаю, что кровь наших предков сильна, мы продолжим идти вперед», — говорится в сообщении 23-летней спортсменки из Японии.

При этом отец Наоми Осака является уроженцем Гаити, а мать — японкой.

Отметим, теннисный турнир в Цинциннати серии «Премьер» пройдет с 16 по 22 августа, его призовой фонд составляет $1,8 млн. Осака, являющаяся второй ракеткой мира среди женщин, начнет свое выступление на нем со второго раунда.