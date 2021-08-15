Милан, Италия, 15 августа, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» заполучил в свой состав нидерландского защитника Дензела Дюмфриса и боснийского нападающего Эдина Джеко. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба команды из Милана.

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Уточняется, что соглашение с 25-летним нидерландским защитником рассчитано до июля 2025 года, а 35-летним боснийским форвардом — до июля 2023 года.

Отметим, ранее Дензел Дюмфрис играл в составе команды из Эйндховена (Нидерланды) ПСВ и всего провел в ее составе 124 матча, отличившись в них 16 голами и 20 результативными передачами. Эдин Джеко до этого играл за римский клуб «Рома» и в минувшем сезоне выступил в его составе в 38 матчах, отметившись в них 13 голами и пятью голевыми пасами