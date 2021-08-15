* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:58 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о взятии под контроль крупного города Джелалабад. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает Associated Press.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная операция боевиков в Афганистане — все новости»

Напомним, что всего за несколько дней боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли взять под контроль почти все крупные города Афганистана. Правительственные войска практически не оказывают сопротивления — они бросают оружие и бегут. Есть случаи перехода подразделений правительственных войск на сторону боевиков.

Джалалабад был последним крупным провинциальны городом, который еще контролировало правительство в Кабуле. Теперь правительственные силы удерживают лишь Кабул и некоторые близлежащие районы.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали, чтобы президент Афганистана Ашраф Гани и его правительстве немедленно ушли в отставку.