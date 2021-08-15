Витория-Гастейс, Испания, 15 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Бельгийский голкипер Тибо Куртуа сыграл свой 100-й матч в составе мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wshjackson Тибо Куртуа

В этом матче «Реал» на выезде разгромил в первом туре испанской Примеры команду из Витории «Алавес» со счетом 1:4.

При этом единственный гол хозяева смогли забить, удачно реализовав усилиями форварда Хоселу пенальти, назначенный в ворота гостей на 65-й минуте.

У мадридцев голы забили дважды отличившийся французский форвард Карим Бензема (42-я и 62-я), защитник Начо (56-я) и бразильский нападающий Винисиус Жуниор (90+2-я).

Отметим, Тибо Куртуа перешёл в Реал» в 2018 году из лондонской команды «Челси», его текущее соглашение с нынешним клубом рассчитано до лета 2024 года.