Бейрут, 15 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Уйти в отставку после взрыва газового танкера на севере Ливана призвал президента страны Мишеля Ауна экс-премьер Ливана и лидер суннитского движения «Аль-Мустакбаль» Саад Харири. Соответствующее заявление Харири разместил 15 августа в своём Twitter.

Взрыв

По мнению экс-премьера Ливана, ЧП с танкером равнозначно ситуации, приведшей к взрыву в морском порту Бейрута в 2020 году. В обеих случаях главной причиной произошедшего стала халатность. Поэтому Саад Харири утверждает, что «в нормальной стране, уважающей своих граждан», все официальные лица, начиная от президента и заканчивая последним чиновником, подали бы в отставку.

Взрыв танкера с топливом произошёл в ночь на 15 августа в населенном пункте Тлейла в Аккаре. По данным Ливанского общества Красного Креста, в результате взрыва погибли 22 человека, пострадали 79 человек, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести. Уточняется, что взорвался резервуар для хранения мазута, где оставалось около 60 тыс. литров топлива.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 20 человек в результате взрыва на борту топливного танкера в Ливане.