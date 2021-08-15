Витория-Гастейс, Испания, 15 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» нанес поражение с разгромным счетом команде из Витории «Алавес» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мадридский «Реал»

Игра прошла на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей «Реала» забитые голы на свой счет записали оформивший в матче дубль французский форвард Карим Бензема (42-я и 62-я минута), защитник Начо (56-я) и бразильский нападающий Винисиус Жуниор (90+2-я).

Автором единственного гола «Алавеса» стал форвард Хоселу, удачно исполнивший на 65-й минуте пенальти, назначенный в ворота гостей.

Отметим, в следующем туре французской Лиги 1 «Реал» 22 августа встретится на выезде с командой из Валенсии «Леванте», а «Алавес» днем ранее примет у себя клуб «Мальорка».