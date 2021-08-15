Вашингтон, 15 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Главную роль в продолжении фильма «Круэлла» сыграет обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Ла-Ла Ленд». Реж. Дэмьен Шазелл. 2016. США Эмма Стоун

Фильм «Круэлла» вышел в прокат в мае 2021 года. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и соответствующих ограничений компания Disney провела одновременный показ фильма в кинотеатрах и на своём стриминговом сервисе Disney+.

Исполнительница главной роли Эмма Стоун не согласилась с таким подходом компании. В июле она заявила, что может подать в суд на Disney из-за выбранной стратегии проката «Круэллы». Это поставило под угрозу участие актрисы в продолжении фильма, работа над которым уже ведётся.

Агенты актрисы рассказали, что сторонам удалось урегулировать проблемы и заключить соглашение об участии Стоун в продолжении фильма. Условия сделки актрисы и компании Disney не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в Disney рассказали, что режиссёром продолжения «Круэллы» станет Крэйг Гиллеспи, работавший над первым фильмом.