Париж, 15 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уверенно обыграл команду «Страсбург» в матче второго тура чемпионата Франции. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Psg.fr Игроки ПСЖ

Игра прошла на поле парижского стадиона «Парк де Пренс» и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди (11-я минута), нападающий Килиан Мбаппе (25-я), немецкий полузащитник Юлиан Дракслер (27-я) и испанский хавбек Пабло Сарабия (86-я).

У «Страсбурга» мячи забили нападающие Кевин Гамейро (53-я) и Людовик Ажорк (64-я).

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, недавно перешедший в команду из клуба «Барселона», не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем туре французской Лиги 1 ПСЖ 20 августа встретится на выезде с командой «Брест», а «Страсбург» 22 августа примет у себя клуб «Труа».