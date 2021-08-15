Курган, 15 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Курганской области заключённый напал на сотрудников исправительной колонии №2. Один из сотрудников УФСИН от полученных ранений скончался на месте происшествия, второй был ранен, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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Инцидент произошёл 12 августа 2021 года. Осуждённый 1977 года рождения, используя колюще-режущий предмет, совершил нападение на сотрудников колонии во время обыска на территории промышленной зоны ИК-2.

По версии следствия, трагические последствия стали возможными по причине того, что должностные лица исправительного учреждения не приняли меры к выявлению и изъятию у осужденного колюще-режущего предмета.

По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел: по п."б» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пунктам «а», «б» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и по части 3 статьи 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), а также по ч.2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).