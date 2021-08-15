Нью-Дели, 15 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате пожара в здании гостиницы на юго-западе столицы Индии города Нью-Дели. Об этом 15 августа сообщает телеканал NDTV.

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Пожар произошёл в отеле «Кришна», расположенном в районе Дварка. Информация о возгорании была получена сотрудниками пожарной службы утром, около 07:25 по местному времени.

На место происшествия прибыли восемь единиц спецтехники, в настоящее время идёт операция по тушению пожара. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании возле Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции.