Вильнюс, 15 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Литва не уступит в спорах с Белоруссией и Китаем и продолжит защищать ценности демократии, заявил литовский президент Гитанас Науседа. Об этом 15 августа пишет газета Financial Times.

(сс) Kapeksas Гитанас Науседа

По словам президента Литвы, его страна привыкла к «сложным соседям за свою долгую историю» и уже научилась с ними обращаться.

«Вероятно, самый важный сигнал, который мы могли бы послать белорусскому режиму, — это то, что демократии не слабые. Демократии сильны, демократии едины и демократии уважают верховенство закона. Им (Белоруссии и Китаю — ред.) не следует рассчитывать на нашу слабость. Мы будем решительными», — заявил Науседа.

Он напомнил, что Белоруссия за последние недели выслала более 4000 мигрантов — в основном из Ирака — через свою границу, что в Вильнюсе назвали «гибридной атакой» и «вооруженной миграцией».

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Китай в начале этой недели отозвал своего посла из Литвы из-за намерения литовских властей открыть представительство Тайваня в Вильнюсе.