Вашингтон, 15 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Американская компания Apple оснастит смартфоны новой линейки iPhone более мощными аккумуляторами и новейшим процессором Apple A15. Об этом сообщается в отчёте исследовательской компании TrendForce со ссылкой на источники в отрасли.

William Hook IPhone

По данным TrendForce, новые смартфоны от Apple будут работать на новейшем процессоре Apple A15, производимом по 5-нанометровому технологическому процессу. Использование этого процессора позволит повысить быстродействие устройств и снизить энергопотребление.

Ещё одним изменением станет поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфоны предыдущей серии от Apple поддерживают 22-ватную зарядку.

Также ожидается, что смартфоны серии iPhone 13 будут оснащены увеличенными аккумуляторами повышенной мощности благодаря новому дизайну печатной платы. При этом эксперты считают, что стоимость новых смартфонов не сильно превысит цены на iPhone 12. Ожидается, что компания Apple представит смартфоны новой линейки в сентябре текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что глобальный дефицит микросхем может затронуть производство некоторых устройств компании, включая смартфоны и планшеты.