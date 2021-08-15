Кабул, , 08:04 — REGNUM Эвакуацию сотрудников посольства начали США в столице Афганистана Кабуле. Об этом 15 августа сообщает агентство Reuters.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным агентства, в настоящее время посольство продолжает работать, его покинула только небольшая группа сотрудников. При этом большинство работников диппредставительства США уже готовы к эвакуации.

Напомним, президент США Джозеф Байден приказал разместить в Афганистане до пяти тысяч военнослужащих США, которые будут обеспечивать безопасность при эвакуации работников американского диппредставительства в Кабуле и местных жителей, помогавших США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Джелалабада, одного из двух крупных городов, которые оставались под контролем правительственных сил.

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