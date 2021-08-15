Торонто, Канада, 15 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл представителя США Джона Иснера в полуфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Торонто. Об этом 15 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Спортсмен из России одержал верх над американцем в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался в течение 56 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, подал навылет 11 раз, три раза ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 7 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент подал навылет четыре раза и допусти одну двойную ошибку.

Отметим, соперником Даниила Медведева в финале турнира «Мастерс» в Торонто станет еще один американский теннисист — Райлли Опелка, ранее обыгравший в другом полуфинале греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Матч состоится позднее 15 августа.