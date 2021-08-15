Курган, 15 августа, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Кургане старые водоразборные колонки заменят электрическими колонками с подогревом. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Maiskayagorka.ru Водоразборная колонка

На данный момент проводится конкурс по выбору подрядчика, который установит колонки, которые должны стабильно работать в период заморозков. Технические характеристики нового оборудования должны учитывать возможность работы при отключении электроэнергии до 12 часов. Сразу оговаривается антивандальное исполнение колонок.

Новые водоразборные колонки установят в 50 местах города. Работы планируется завершить в 2021 году до наступления холодов.