Оренбург, 15 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В центре Оренбурга крупный пожар в жилом секторе ликвидировали 15 августа в 01:52 по местному времени (23:52 мск 14 августа), сообщает ГУ МЧС по региону.

Https://56.mchs.gov.ru Пожар в Оренбурге

На борьбу с ЧП в переулке Почтовый ушло 11 часов.

Напомним, возгорание возникло 14 августа около 15:00. На момент прибытия пожарных пожар был в двух домах. Впоследствии огонь перекинулся на другие объекты. Официально заявляли о девяти пострадавших зданиях — шести жилых и двух нежилых домах, а также административном здании.

Эвакуировали 53 человека. Из них 17 погорельцев попросили о помощи в ночлеге.

Пострадали три человека. Одному помощь оказана на месте, еще двух госпитализировали, но после медосмотра назначили амбулаторное лечение. В городе вводили режим ЧС локального характера.