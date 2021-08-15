Порт-о-Пренс, 15 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано сейсмологами в Гаити. Об этом 15 августа сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 06:20 мск, эпицентр находился в 35 км на северо-запад от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 30 км.

Данные о возможных погибших и пострадавших до настоящего времени не поступали.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 304 погибших в результате землетрясения магнитудой 7,2 в Гаити, которое произошло утром 14 августа. Ещё около 1, 8 тыс. человек пострадали. Правительство Гаити ввело режим чрезвычайного положения сроком на один месяц.