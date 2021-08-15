Ташкент, 15 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Власти Узбекистана открыли проход по мосту «Термез-Хайратон» на границе с Афганистаном, чтобы на родину могли вернуться соотечественники. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе узбекистанского министерства иностранных дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM На границе

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«В течение 14 августа было организовано возвращение граждан Республики Узбекистан из числа обслуживающего персонала участка железной дороги «Термез-Мазари-Шариф», — говорится в сообщении.

В МИД республики заверили, что защита госграницы осуществляется в усиленном режиме, принимаются необходимые меры безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по мосту «Термез-Хайратон» в Узбекистан перешла группа из 84 военных правительственных сил Афганистана. Предположительно, они отступили после боестолкновений с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской северо-западной провинции Балх.