Локарно, Швейцария, 15 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Жюри фестиваля в Локарно вручило приз за лучшую женскую роль актрисе Анастасии Красовской за работу в фильме режиссёра Натальи Кудряшовой «Герда». Об этом сообщили ТАСС представители дистрибьютора картины в России «Белые ночи».

Rocco Lucia Кинофестиваль

Актриса получила главную награду фестиваля — статуэтку леопарда. Также фильм был удостоен специального приза от молодого жюри фестиваля.

«Награждение Анастасии Красовской призом за главную женскую роль доказало точный выбор режиссёром исполнительницы главной роли… Уверен, что Анастасию ждёт большое будущее, не только в российском, но и в мировом кинематографе», — отметил продюсер фильма «Герда» Дмитрий Давиденко.

Он добавил, что в 2021 году на фестивале была представлена очень сильная программа фильмов. Поэтому победа досталась в ходе серьёзной борьбы.

На фестивале в Локарно были отмечены и другие отечественные фильмы: исполнитель главной роли в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович» Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021, а фильм «Медея» Александра Зельдовича — приз молодёжного жюри.