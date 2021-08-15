Мемфис, США, 15 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Сотрудники таможни и пограничной службы США «каждую ночь» изымают сотни пустых поддельных карт вакцинации от COVID-19 в районном порту в Мемфисе (штат Теннесси). Незаконный груз прибывает из китайского города Шэньчжэнь, говорится в сообщении ведомства.

В порту

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По данным службы, за всё время в порту изъяли 121 упаковку, содержащую 3017 карт.

Отмечается, что на поддельных бланках есть поля, в которых получатель может вписать свои данные — имя, дату рождения и информацию о вакцине. Также там присутствует логотип Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

«Однако некоторые слова написаны с опечатками, в них нет последних букв, а некоторые написаны на испанском языке с ошибками», — объяснил представитель службы.

Он добавил, что каждый раз, когда кто-то из американцев заказывает себе такую карту, он отвлекает «время офицеров, занятых конфискацией фентанила и метамфетамина».