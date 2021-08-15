Исламабад, 15 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли в результате взрыва в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом 15 августа сообщает местный телеканал Geo TV.

mikegi Взрыв

По предварительным данным, взорвался небольшой грузовик, на котором члены одной семьи возвращались со свадьбы. Начальник отдела по борьбе с терроризмом Раджа Умар Хаттаб уточнил, что причиной взрыва стала граната, возможно, запущенная из гранатомёта.

В результате взрыва погибли 13 человек, ещё семеро были госпитализированы, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди погибших семь женщин и шестеро детей. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и четверых пострадавших в результате взрыва гранаты в одном из магазинов в Пакистане.