Москва, 15 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с пакетом из 34 спутников британской компании OneWeb с космодрома «Байконур» назначен на 20 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

На космодроме прошло заседание Госкомиссии по проведению лётных испытаний средств выведения космических аппаратов. По итогам заседания собранные ранее ракета-носитель «Союз-2.1б», разгонный блок «Фрегат» и спутники OneWeb были признаны готовыми к запуску.

Планируется, что ракета будет выведена на стартовый стол 16 августа. Запуск назначен на 20 число этого же месяца.

Предстоящий пуск станет девятым стартом по программе OneWeb. Британская компания формирует группировку околоземных спутников для создания системы спутникового интернета.

Сейчас на околоземной орбите находится 254 аппарата OneWeb. Общее число спутников должно быть доведено до 648.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с пакетом из 36 спутников OneWeb.