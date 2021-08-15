Москва, 15 августа, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Научном центре безопасности дорожного движения МВД России проходит исследование, по результатам которого может быть принято решение об оборудовании автомобилей дорожно-патрульной службы балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации. Об этом 15 августа сообщили в пресс-центре ведомства.

Stanislav Kozlovskiy ДПС

«В ходе этого исследования изучается возможность оснащения патрульного автомобиля Госавтоинспекции светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации», — говорится в комментарии ведомства.

В ГИБДД полагают, оснащение машин ДПС «умными балками» с камерами позволит выявлять проблемных водителей в транспортном потоке, а также угнанные автомобили.

Ранее в МВД России сообщили, что в течение 10 лет осуществляют скрытый надзор за водителями, нарушающими правила дорожного движения.