Кабул, , 07:04 — REGNUM Радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось взять под контроль город Джелалабад, административный центр провинции Нангархар в восточной части Афганистана. Об этом 15 августа сообщило агентство Reuters.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Джелалабад наряду с Кабулом оставался под контролем правительственных войск. По данным агентства, в настоящее время на улицах города нет столкновений. Уточняется, что губернатор принял решение сдать город талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя, чтобы спасти жизни мирных жителей.

Отмечается, что террористы взяли под контроль полицейский участок и другие важные точки. Правительственные войска продолжают сдаваться боевикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Мехтарлам, административного центра провинции Лагман на востоке Афганистана.

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