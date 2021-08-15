Вашингтон, 15 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Наступление боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане стало возможным после отказа администрации президента США Джо Байдена от плана, оставленного предыдущей администрацией, заявил 14 августа бывший президент США Дональд Трамп. Об этом написала газета The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

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Трамп раскритиковал существующее положение дел, при котором террористы могут безнаказанно покушаться на американскую собственность и угрожать оставшимся в Афганистане дипломатам США.

«Какой будет позор, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», — объяснил бывший американский президент.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент США санкционировал размещение в Афганистане военного контингента для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов.

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