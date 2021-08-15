Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Тесное сотрудничество по Афганистану договорились поддерживать в ходе телефонной беседы главы министерств обороны США и Канады Ллойд Остин и Харджит Сингх Саджан. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Пентагона.

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Глава военного ведомства США признал значительность вклада Канады в разрешение ситуации в Афганистане и дал обещание продолжать тесное сотрудничество. Также Остин выразил благодарность своему канадскому коллеге за готовность принять 20 тыс. афганских беженцев.

Кроме того, руководителями военных ведомств США и Канады были одобрены заявление о консультациях по стратегическим вопросам и заявление о модернизации американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден приказал развернуть в Афганистане пять тыс. военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов из страны.

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