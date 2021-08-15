Курганец сдал в металлолом привезённый на ремонт автомобиль
Курган, 15 августа, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Житель Кургана сдал в металлолом автомобиль, который его просили починить. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
Am49.ru
Ваз 21099
В конце июля 68-летний курганец попросил своего 33-летнего знакомого отремонтировать автомобиль «ВАЗ-21 099». А тот тайком от владельца сдал машину в пункт приёма металлолома, затем скрылся и перестал выходить на связь с пенсионером.
Сотрудники полиции разыскали ремонтника. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 158 («Кража»). Автомобиль возвращён владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.