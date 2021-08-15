Лос-Анджелес, США, 15 августа, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Мужчина получил ножевое ранение в ходе драки, завязавшейся во время акции протеста против вакцинации от COVID-19 в Лос-Анджелесе. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба департамента полиции города в Twitter.

Нападение

Акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса состоялась 14 августа возле здания мэрии Лос-Анджелеса. Сюда же пришли оппоненты протестующих и между обеими сторонами произошла стычка.

По данным издания Los Angeles Times, протестующие напали на на репортёра местной радиостанции, когда он пытался взять интервью. Ещё один мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован. В настоящее время ведётся расследование, задержаний подозреваемых в нападениях не производилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении мер безопасности в столице Австралии Канберре после акции протеста, в ходе которой демонстранты разрисовали краской стены здания парламента и подожгли детскую коляску.