Белград, 15 августа, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Гражданин Китая был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в серии нападений на пассажиров автобусов в столице Сербии Белграде. Об этом 14 августа сообщает портал N1 Info.

947051 Молоток

По предварительной информации, мужчина, вооружённый молотком, был замечен пассажирами автобусов в Белграде. Он садился в автобусы, нападал на пассажиров, бил их, а затем скрывался с места происшествия. Мотивы нападавшего неизвестны.

Уточняется, что от действий злоумышленника пострадали как минимум три пассажира. В настоящее время подозреваемый в нападениях помещён под стражу, далее дело о нападениях будет передано в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, открывшем стрельбу по сотрудникам полиции во Франции.