Бейрут, 15 августа, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Как минимум двадцать человек погибли, около ста получили травмы при взрыве танкера на северо-западе Ливана. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ливанского Красного Креста в Twitter.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

ЧП произошло в округе Аккар. Очевидцы опубликовали в социальных сетях, как множество машин скорой помощи доставляют в больницы пострадавших. По данным Красного Креста, при взрыве газового танкера погибли двадцать человек, число пострадавших уточняется.

Как уточняет Красный Крест, помощь пострадавшим при взрыве оказывают 22 бригады организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром на борту одного из судов в сирийском порту Латакия.