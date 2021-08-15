Иерусалим, , 04:09 — REGNUM Главу посольства Израиля в Варшаве отзывают в связи с принятием Польшей закона о реституции имущества пострадавших в годы Второй мировой войны. Об этом 14 августа сказано в заявлении, распространённом пресс-службой главы МИД Израиля Яира Лапида.

Холокост Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Руководитель МИД Израиля назвал закон о реституции «антисемитским и аморальным» и пояснил, что им было дано указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Также отменена поездка посла, который должен был отправиться в Варшаву.

Кроме того, послу Польши в Израиле рекомендовано было продолжить свой отпуск у себя на родине, а также посол Польши должен, по мнению главы МИД Израиля, объяснить своим согражданам значение Холокоста для евреев и пояснить, что граждане Израиля «не потерпят и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте».

Также Лапид уточнил, что начал переговоры с представителями США о совместной реакции на закон о реституции имущества, принятый в Польше.

Напомним, парламент Польши утвердил поправки в административный кодекс, согласно которым спустя 30 лет после вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оно не может быть оспорено. В Израиле считают, что закон лишит евреев права на возврат своего имущества, либо на получение компенсации за него.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США призвали лидера Польши Анджея Дуду не подписывать принятый сенатом страны закон о реституции.

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