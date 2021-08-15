Ямусукро, 15 августа, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола подтверждён в Кот-д'Ивуаре. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эбола вирус

«Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан [на юге Кот-д'Ивуара] по прибытии из Гвинеи», — сказано в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что это первый случай заболевания, зафиксированный в стране с 1994 года. ВОЗ планирует развернуть в Кот-д'Ивуаре группу экспертов, которые будут отвечать за профилактику инфекций, отслеживать контакты с заболевшими, осуществлять контроль над медицинскими учреждениями, процессом диагностики заболевания.

Напомним, вспышка лихорадки Эбола завершилась на территории Гвинеи в июне 2021 года, она продолжалась четыре месяца. До этого, в мае 2021 года, завершилась вспышка лихорадки Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).