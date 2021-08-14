Анкара, 15 августа, 2021, 02:49 — ИА Регнум. До 58 человек возросло число погибших в результате наводнения на севере Турции. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба правительственного управления по чрезвычайным ситуациям.

Aufgang Наводнение

Большая часть людей погибла в провинции Кастамону — 48 человек, девять человек — в Синопе, ещё один человек — в Бартыне. Без вести пропавшими числятся 75 человек. Как уточнил министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум, 454 здания были сильно повреждены либо разрушены из-за наводнения и схода селей. Без энергоснабжения остаются около 8,8 тыс. домов.

В пострадавших от удара стихии провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в них задействованы более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц спецтехники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 55 погибших в результате наводнения на севере Турции.