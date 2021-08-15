Лондон, 15 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Утверждения в СМИ о заключении тайной сделки между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Китая на фоне расследования происхождения коронавируса не соответствуют действительности, заявил 14 августа представитель ВОЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы», — сказал источник.

Он добавил, что публикация в The Sunday Times о сговоре ВОЗ с властями КНР является «информационным вбросом».

Напомним, британская газета сообщила, что сделка касалась того, какую версию происхождения коронавируса стороны будут считать основной. Они якобы договорились изучать версию о естественном возникновении SARS-CoV-2 и не принимать во внимание данные о возможной утечке вируса из лаборатории.