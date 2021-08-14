Порт-о-Пренс, 15 августа, 2021, 02:04 — ИА Регнум. До 304 человек возросло число жертв землетрясения в Гаити. Об этом 15 августа сообщил представитель управления гражданской защиты республики в эфире государственного телевидения.

Гаити

Из 304 официально зарегистрированных погибших 160 человек проживали в департаменте Юг. Также сообщается о 1,8 тыс. пострадавших, часть из них госпитализирована.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Гаити утром 14 августа. Эпицентр располагался в 40 км от коммуны Ле-Ке, где проживает более 125 тыс. человек. На территории страны правительством был введён режим чрезвычайного положения сроком на один месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кубинские медики, находившиеся в командировке в Гаити, предложили свою помощь пострадавшим от удара стихии.